Россия и КНР назвали военные удары по Ирану нарушением международного права

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай считают военные удары США и Израиля по Ирану нарушением международного права и подрывом стабильности на Ближнем Востоке, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.