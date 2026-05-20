Россия и КНР назвали военные удары по Ирану нарушением международного права - РИА Новости, 20.05.2026
10:29 20.05.2026 (обновлено: 10:45 20.05.2026)
Россия и КНР назвали военные удары по Ирану нарушением международного права

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай считают военные удары США и Израиля по Ирану нарушением международного права.
  • Россия и Китай заявили, что такие удары подрывают стабильность на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай считают военные удары США и Израиля по Ирану нарушением международного права и подрывом стабильности на Ближнем Востоке, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны едины во мнении, что военные удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право и основные нормы международных отношений, серьезно подрывают стабильность на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
Удары США и Израиля по Ирану были заранее спланированы, заявила Захарова
