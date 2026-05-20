Абхазия стала популярна у туристов из Армении и Белоруссии

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Основную часть туристического потока в Абхазию составляют россияне, при этом отдых в республике популярен также у граждан Белоруссии и Армении, рассказал РИА Новости министр туризма Абхазии Астамур Логуа.
"Согласно мониторингу министерства, в большей степени Белоруссия и Армения", - сказал Логуа, отвечая на вопрос, из каких зарубежных стран чаще всего едут отдыхать в Абхазию.
При этом основную часть туристического потока в республику составляют россияне, за ними следуют иностранные гости из стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Ближнего Востока, а также из Европы. "Абхазия заинтересована в развитии международного туризма и приеме иностранных гостей", - заключил Логуа.
Абхазия располагается в северо-западной части Закавказья и омывается Черным морем. Республика поделена на семь районов: Гагрский, Сухумский, Очамчырский, Галский, Ткуарчалский, Гудаутский и Гулрыпшский, а также город республиканского значения Сухум. Среди наиболее популярных туристических объектов выделяют озеро Рица, Новоафонскую пещеру, Гегский водопад, Сухумский ботанический сад, Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь, Анакопийскую крепость, дачу Сталина в Мюссере.
Ежегодно страну посещают не менее миллиона туристов. В их число также входят путешественники однодневных туров, которые совершают поездки в республику из российского Сочи.