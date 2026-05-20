Си Цзиньпин призвал Россию и Китай развивать международное взаимодействие.

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Россия и Китай должны совместно развивать международное взаимодействие и совершенствовать систему глобального управления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом РФ Владимиром Путиным.
"(Россия и Китай должны – ред.) развивать высококачественное международное взаимодействие, реформировать и совершенствовать систему глобального управления", - заявил Си Цзиньпин.