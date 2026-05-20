Си Цзиньпин предупредил об угрозе возврата к "миру джунглей"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Си Цзиньпин заявил об угрозе возврата к "миру джунглей" на международной арене.
- По его словам, мир столкнулся с ущербом от односторонних действий и гегемонии.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об угрозе возврата к "миру джунглей" на международной арене.
"Этот мир совсем неспокоен. Зашкаливает нанесенный односторонними действиями и гегемонией урон. Грозит возврат к закону джунглей", - сказал он в ходе совместного заявления с президентом РФ Владимиром Путиным.