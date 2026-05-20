Россия и КНР защищают международную справедливость, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай вносят значительный вклад в защиту международной справедливости, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Наши страны..., твердо руководствуясь духом взаимоуважения, равноправия, честности и справедливости, взаимовыгодного сотрудничества, вносят значительный вклад в защиту международной справедливости и формирование международных отношений нового типа", - сказал Си Цзиньпин.