Си Цзиньпин выступил против возобновления конфликта на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Полное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке не терпит отлагательств, возобновление конфликта недопустимо, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств, возобновление конфликта тем более недопустимо, а приверженность переговорам имеет особенно важное значение", - отметил Си Цзиньпин, говоря о позиции Китая в отношении ситуации на Ближнем Востоке, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Президент России Владимир Путин по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.