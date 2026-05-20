Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин выступил против возобновления конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 20.05.2026 (обновлено: 07:14 20.05.2026)
Си Цзиньпин выступил против возобновления конфликта на Ближнем Востоке

Си Цзиньпин заявил о недопустимости возобновления конфликта на Ближнем Востоке

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Доме народных собраний в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.
  • Президент России Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Полное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке не терпит отлагательств, возобновление конфликта недопустимо, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств, возобновление конфликта тем более недопустимо, а приверженность переговорам имеет особенно важное значение", - отметил Си Цзиньпин, говоря о позиции Китая в отношении ситуации на Ближнем Востоке, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Президент России Владимир Путин по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, заявил Си Цзиньпин
07:11
 
В миреКитайБлижний ВостокРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала