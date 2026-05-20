Си Цзиньпин отметил скачок в развитии отношений с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Си Цзиньпин заявил, что подписание Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве способствовало скачку в развитии китайско-российских отношений.
- Президент России Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая по приглашению китайского лидера.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Подписание 25 лет назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве позволило китайско-российским отношениям добиться скачка в развитии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Подписание Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией заложило институциональную основу для долгосрочных добрососедских, дружественных и всесторонних стратегических взаимодействий, после чего отношения между двумя странами добились скачка в развитии", - заявил Си Цзиньпин, его слова приводит агентство Синьхуа.
