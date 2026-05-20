18:22 20.05.2026 (обновлено: 18:34 20.05.2026)

В архивах ЦРУ обнаружили документ, раскрывающий судьбу всего мира

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. ЦРУ более полувека скрывало от общественности книгу, в которой содержится детальное описание грядущего апокалипсиса. Недавно рассекреченный документ рисует пугающую картину для всего земного шара.
Что описал автор? И какие из событий уже свершились?

"История Адама и Евы"

Книга под названием "История Адама и Евы" была написана в 1966 году Ченом Томасом, который, помимо исследователя неопознанных летающих объектов, называл себя экстрасенсом. Публикацию засекретило ЦРУ на долгие десятилетия. В 2013 году книгу частично рассекретили. Написанное в ней повергло общественность в шок.
Причины, по которым разведка запретила публикацию, до сих пор неясны. По версии британского таблоида Daily Mail, агентство могло опасаться массовой паники либо утечки информации, связанной с секретными правительственными исследованиями. Известно, что Томас участвовал в закрытых проектах аэрокосмической корпорации McDonnell Douglas, где входил в небольшую группу ученых, расследовавших сообщения об НЛО.
Согласно теории Томаса, каждые 6500 лет Земля переживает масштабную катастрофу, сопоставимую по силе с библейским Великим потопом. По его мнению, это подтверждают некоторые археологические и геологические находки. Следуя этой логике, следующая катастрофа неизбежна и может случиться в любой момент.
Механизм апокалипсиса Томас описал так: магнитное поле планеты внезапно изменится и породит хаос по всему миру. Именно с этого процесса, по его версии, начнется конец света.

"Бег на восток"

В своей книге Томас подробно рассказывает, как именно начнется гибель цивилизации. Первой исчезнет Калифорния.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм
"В Калифорнии горы дрожат, как папоротники на ветру; могучий Тихий океан отступает и превращается в водяную гору высотой более двух миль, а затем начинает свой бег на восток", — писал автор.
Далее, по его словам, ветры "силой тысячи армий" обрушатся на континент со сверхзвуковой скоростью, стирая все на своем пути. Тихоокеанское цунами затопит Лос-Анджелес и Сан-Франциско, "словно они были всего лишь песчинками". Землетрясения одновременно создадут гигантские трещины, из которых на поверхность начнет подниматься магма.
"За долю дня все следы цивилизации исчезают, а от великих городов — Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Чикаго, Далласа, Нью-Йорка — остаются одни легенды. Там, где всего несколько часов назад ходили миллионы людей, не будет камня на камне", — предрекал Томас.

Земля изменится до неузнаваемости

Апокалипсис, по мнению автора, не ограничится Северной Америкой — ни один континент не избежит катастрофы. На седьмой день бедствие прекратится, но планета уже не будет прежней.
Томас также утверждает, что Бенгальский залив окажется на месте Северного полюса, а Тихий океан — на Южном. Гренландия и Антарктида, согласно его сценарию, сместятся к экватору. Там их ледяные шапки стремительно растают от тропической жары.
Первая глава книги, озаглавленная "Следующий катаклизм", начинается со слов: "Как у Ноя 6500 лет назад... Как у Адама и Евы 11 500 лет назад... Это тоже произойдет..." Всего труд насчитывает 55 страниц, однако Томас написал более 200. Остальные страницы до сих пор хранятся в строжайшей секретности — причины остаются загадкой.
© Public domainФреска Микеланджело "Всемирный потоп" в Сикстинской капелле
Планету ждет новый "Всемирный потоп"

В свою очередь, научное сообщество со скепсисом отнеслось к описанному в скандальной книге сценарию. Ученые не находят подтверждений описанному сценарию. Старший научный сотрудник Исследовательского центра НАСА в Лэнгли Мартин Млынчак назвал публикацию псевдонаучной.
"Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств. И нет никаких доказательств, никакой науки, никакой физики, стоящей за любыми утверждениями о том, что изменение магнитного поля связано с изменением климата", — заявил Млынчак.
Он также отметил, что нет никаких свидетельств того, что магнитное поле Земли когда-либо совершало поворот на 90 градусов.
"Это абсолютная выдумка. Если бы такое происходило каждые 6500 лет, мы бы это обязательно увидели. Для этого требуется огромное количество энергии, и нет ничего, что могло бы это инициировать", — добавил ученый.
Даже если принять теорию Томаса о цикличности катастроф, большинство экспертов сходятся во мнении, что библейский Великий потоп произошел 4000-5000 лет назад. Этот факт отодвигает гипотетический апокалипсис более чем на тысячу лет.
 
 
 
