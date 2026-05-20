Тренера "Химика" дисквалифицировали на один матч - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
19:20 20.05.2026 (обновлено: 19:36 20.05.2026)
Тренера "Химика" дисквалифицировали на один матч

Тренер "Химика" дисквалифицирован на 1 матч за поведение в финальной серии ВХЛ

  • Главный тренер воскресенского "Химика" Егор Башкатов получил дисквалификацию сроком на один матч.
  • Причиной стали его действия в матче финальной серии плей-офф ВХЛ против "Югры".
  • Что именно совершил Башкатов, не уточняется.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный тренер воскресенского "Химика" Егор Башкатов получил дисквалификацию сроком на один матч за свои действия в матче финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) против ханты-мансийской "Югры", сообщается на сайте лиги.
"Химик" на выезде обыграл "Югру" со счетом 4:3 во втором матче финальной серии 18 мая. Сообщается, что эпизод, ставший причиной дисквалификации, произошел на 60-й минуте встречи. Что именно совершил Башкатов, не уточняется.
Ближайшая встреча пройдет на льду "Химика" 21 мая. Счет в серии до четырех побед равный - 1-1.
