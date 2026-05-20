Тренера "Химика" дисквалифицировали на один матч

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный тренер воскресенского "Химика" Егор Башкатов получил дисквалификацию сроком на один матч за свои действия в матче финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) против ханты-мансийской "Югры", сообщается на сайте лиги.