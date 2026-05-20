Трамп считает, что в Китае его встретили лучше, чем Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что во время официального визита в Китай его встретили лучше, чем президента Путина.
- Церемония была не настолько выдающаяся, как у меня, считает президент США.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в ходе официального визита в Китай его якобы встретили лучше, чем президента России Владимира Путина.
«
"Мне кажется, церемония была не настолько выдающаяся, как у меня. Я смотрел. Мы их превзошли", - сказал Трамп журналистам.
При этом, американский лидер отметил, что поддерживает встречу Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Трамп 13-15 мая посетил КНР с первым за девять лет государственным визитом, в китайской столице состоялись его переговоры с Си Цзиньпином.