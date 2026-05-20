Охрана Дональда Трампа устроила несколько потасовок с китайскими коллегами

© AP Photo / Maxim Shemetov Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время церемонии приветствия в Большом зале народных собраний в Пекине, Китай

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Похоже, недавний визит президента США в Китай прошел не так гладко, как хотелось бы. Особенно отличились в Пекине охранники Дональда Трампа — дело даже дошло до рукоприкладства.

Что именно произошло? И кто виноват?

Старейшая спецслужба

За безопасность американского президента отвечает Секретная служба, созданная чуть более 150 лет назад, 5 июля 1865 года, в структуре Министерства финансов США. Изначально ее сотрудники боролись исключительно с фальшивомонетчиками, но затем их полномочия значительно расширились.

Точная численность Секретной службы США неизвестна. Считается, что за прошлый век ее штат вырос примерно в 100 раз.

В настоящее время Секретная служба охраняет прибывающих в страну иностранных лидеров, высокопоставленных официальных представителей США за рубежом, а также обеспечивает безопасность Белого дома, правительственных резиденций, дипломатических представительств, зданий Минфина и МВБ.

Именно специалисты Секретной службы оказались втянуты в конфликт на территории Китая.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Агент секретной службы у Белого дома в Вашингтоне

Грубые выкрики и драка у Храма Неба

Кульминация противостояния случилась в четверг, 14 мая, когда во время посещения Трампом Храма Неба в Пекине представители китайской службы безопасности не разрешили вооруженному агенту Секретной службы пройти на территорию древней достопримечательности.

Между тем агенты Секретной службы настаивали на том, что им необходимо попасть туда для обеспечения безопасности американской делегации.

Словесная перепалка, длившаяся около получаса, все вероятнее грозила перейти в настоящую потасовку. Журналисты, сопровождавшие президента Трампа, и его окружение отказались продолжать визит без представителя Секретной службы.

Посещение продолжилось только когда инициировавших словесный конфликт американских агентов заменили другими сотрудниками.

Согласно сообщениям СМИ, с места перепалки доносились грубые выкрики. Агенты Секретной службы даже попытались применить физическую силу, толкнув одного из китайцев.

Упал на пол

По сообщениям прессы, произошел и другой инцидент , возникший уже в Большом зале Дома народных собраний. Представители китайской охраны снова столкнулись с американскими корреспондентами и сотрудниками Секретной службы. По некоторым сообщениям, в ходе перепалки сотрудника Секретной службы оттолкнули и он упал на пол.

Следует отметить, что подобные конфликты возникают не в первый раз в ходе международных визитов американского лидера. Зачастую причины кроются в принципиальной разнице в подходах к вопросам безопасности.

Демонстративно выбросили подарки

Возможным отражением недовольства американских спецслужб стало решение о запрете пронести на президентский самолет предметы, полученные от китайских чиновников во время визита в Пекин Дональда Трампа.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп беседует с председателем КНР Си Цзиньпином в саду Чжуннаньхай в Пекине

Одноразовые телефоны и значки делегации выбросили в мусор, сообщает корреспондент New York Post в Белом доме Эмили Гудин.

"Американские сотрудники забрали все, что раздавали китайские чиновники, — аккредитации, одноразовые телефоны, значки для делегации, — собрали это перед посадкой на борт AF-1 и выбросили в мусорный контейнер у подножия трапа", — написала она.