Си Цзиньпин рассказал о росте товарооборота между Россией и Китаем

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Несмотря на непростые внешние условия товарооборот России и КНР вырос на 20% с начала года, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Несмотря на непростые внешние условия товарооборот (Китая и России - ред.) за январь-апрель этого года вырос примерно на 20%", - заявил заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.