Си Цзиньпин оценил торговый оборот с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Торговый обмен между РФ и Китаем третий год подряд превышает отметку в 200 миллиардов долларов.
- Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с совместным заявлением с президентом РФ Владимиром Путиным.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Торговый обмен между РФ и Китаем третий год подряд превышает отметку в 200 миллиардов долларов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Объем двусторонней торговли уже третий год подряд превышает отметку в 200 млрд долларов", - сказал Си Цзиньпин, выступая с совместным заявлением с президентом РФ Владимиром Путиным.