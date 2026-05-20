Великобритания заморозит топливный сбор до конца года, заявил Стармер

ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Власти Великобритании заморозят сбор за дорожное топливо до конца года на фоне роста цен на нефть, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

Согласно последним данным британского министерства энергетики, цены на бензин в Британии выросли почти на 20% по сравнению с началом марта и достигли 157,39 пенсов (2,1 долларов) за литр. Дизель за этот период подорожал более чем на 30% до 186,56 пенсов (около 2,5 долларов) за литр.