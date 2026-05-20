Великобритания заморозит топливный сбор до конца года, заявил Стармер - РИА Новости, 20.05.2026
14:53 20.05.2026
Великобритания заморозит топливный сбор до конца года, заявил Стармер

Стармер: Британия заморозит топливный сбор из-за роста цен на нефть

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания заморозит топливный сбор до конца года.
  • Цены на бензин в Британии выросли почти на 20 процентов, а на дизель — более чем на 30 процентов по сравнению с началом марта.
  • Водители в Великобритании переплатили более двух миллиардов фунтов стерлингов за топливо из-за эскалации вокруг Ирана.
ЛОНДОН, 20 мая - РИА Новости. Власти Великобритании заморозят сбор за дорожное топливо до конца года на фоне роста цен на нефть, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
"Семьи по всему Соединенному Королевству сталкиваются с последствиями войны (на Ближнем Востоке – ред.), которой мы не хотели… Мы предоставим перевозчикам 12-месячные каникулы от уплаты дорожного налога… Мы также поможем водителям, продлив заморозку топливного сбора до конца года", - сказал Стармер в британском парламенте.
В прошлом году британский министр финансов Рэйчел Ривз заявила о постепенной отмене скидки на топливный сбор, введенной в 2022 году на фоне роста цен после начала конфликта на Украине. Скидка составляет 5 пенсов (около 0,07 долларов) за литр топлива. Этот шаг вызвал массовое недовольство и критику со стороны оппозиции.
В конце апреля институт RAC Foundation сообщил, что водители в Великобритании переплатили более 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов) за топливо из-за эскалации вокруг Ирана.
Согласно последним данным британского министерства энергетики, цены на бензин в Британии выросли почти на 20% по сравнению с началом марта и достигли 157,39 пенсов (2,1 долларов) за литр. Дизель за этот период подорожал более чем на 30% до 186,56 пенсов (около 2,5 долларов) за литр.
