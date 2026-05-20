Топ-игроки ограничат общение со СМИ на "Ролан Гаррос" из-за низких призовых

На текущей неделе Соболенко и другие топ-игроки прибыли в Париж. В пятницу, во время предшествующего старту Открытого чемпионата Франции по теннису медиадня, ведущие теннисисты намерены ограничить общение с прессой ровно до 15 минут, после чего они собираются покинуть медиацентр и не давать никаких дополнительных интервью кому бы то ни было. Символическая акция будет связана с тем, что турниры Большого шлема выделяют на призовые около 15% своих доходов.