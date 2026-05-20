Топ-игроки ограничат общение со СМИ на "Ролан Гаррос" из-за низких призовых
21:32 20.05.2026 (обновлено: 21:33 20.05.2026)
Топ-игроки ограничат общение со СМИ на "Ролан Гаррос" из-за низких призовых

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ведущие теннисисты намерены ограничить свое общение с прессой в медиадень на "Ролан Гаррос" в знак протеста против низких призовых, сообщает L'Equipe.
Ранее 20 ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, подписали письмо, в котором выразили недовольство в связи с недостаточным увеличением призового фонда "Ролан Гаррос". Позже Соболенко заявляла о готовности объявить бойкот в случае отказа организаторов увеличить долю призовых для теннисисток.
На текущей неделе Соболенко и другие топ-игроки прибыли в Париж. В пятницу, во время предшествующего старту Открытого чемпионата Франции по теннису медиадня, ведущие теннисисты намерены ограничить общение с прессой ровно до 15 минут, после чего они собираются покинуть медиацентр и не давать никаких дополнительных интервью кому бы то ни было. Символическая акция будет связана с тем, что турниры Большого шлема выделяют на призовые около 15% своих доходов.
Руководство турнира выразило сожаление решением игроков, "которое наносит ущерб всем участникам турнира - СМИ, вещателям, федерации и всей теннисной семье". Руководство "Ролан Гаррос", а также Федерация тенниса Франции (FFT) предложило в пятницу провести встречу с игроками и их представителями.
Матчи основной сетки "Ролан Гаррос" пройдут на грунтовых кортах Парижа с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас, который не сможет защитить титул из-за травмы, и американка Кори Гауфф.
