"Яндекс Диск" отключит бесплатную облачную синхронизацию для ряда клиентов

16:45 20.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 3 июня в десктопном приложении «Яндекс Диска» изменится модель доступа к облачным функциям.
  • Для пользователей без подписки доступ к работе с файлами напрямую из облака будет отключен, при этом все данные сохранятся в облаке и останутся доступными через веб-версию и другие устройства.
  • В приложении на компьютере будут доступны только те файлы, которые были заранее сохранены на устройство.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Приложение "Яндекс Диск" с 3 июня отключит бесплатную облачную синхронизацию файлов для клиентов, которые пользовались приложением на компьютере, рассказали РИА Новости в сервисе.
"С 3 июня в десктопном приложении "Яндекс Диска" изменится модель доступа к облачным функциям: для пользователей без подписки они будут отключены. Это касается работы с файлами напрямую из облака - любые действия в приложении будут недоступны", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
При этом все данные пользователей сохраняются в облаке и остаются доступными через веб-версию и другие устройства.
Также отмечается, что в приложении на компьютере будут доступны только те файлы, которые были заранее сохранены на устройство.
"Изменения связаны с тем, что десктопное приложение все чаще используется для работы с файлами большого объема - такие сценарии требуют значительных ресурсов", - добавили в компании.
