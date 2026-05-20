"Яндекс Диск" отключит бесплатную облачную синхронизацию для ряда клиентов

Краткий пересказ от РИА ИИ С 3 июня в десктопном приложении «Яндекс Диска» изменится модель доступа к облачным функциям.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Приложение "Яндекс Диск" с 3 июня отключит бесплатную облачную синхронизацию файлов для клиентов, которые пользовались приложением на компьютере, рассказали РИА Новости в сервисе.

"С 3 июня в десктопном приложении "Яндекс Диска" изменится модель доступа к облачным функциям: для пользователей без подписки они будут отключены. Это касается работы с файлами напрямую из облака - любые действия в приложении будут недоступны", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

При этом все данные пользователей сохраняются в облаке и остаются доступными через веб-версию и другие устройства.

Также отмечается, что в приложении на компьютере будут доступны только те файлы, которые были заранее сохранены на устройство.