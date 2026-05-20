Рейтинг@Mail.ru
СМИ: два китайских нефтяных танкера прошли через Ормузский пролив - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 20.05.2026
СМИ: два китайских нефтяных танкера прошли через Ормузский пролив

Reuters: два китайских нефтяных танкера прошли через Ормузский пролив

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANAСудна в Ормузском проливе
Судна в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Судна в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два китайских нефтяных танкера, перевозящих в общей сложности 4 миллиона баррелей ближневосточной нефти, прошли через Ормузский пролив.
  • На судах находятся 3 миллиона баррелей иракской нефти сорта Basrah и миллион баррелей катарской al-Shaheen.
  • Ожидается, что оба танкера достигнут портов назначения для разгрузки к 4 и 5 июня.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два китайских танкера, перевозящих в общей сложности 4 миллиона баррелей ближневосточной нефти, прошли через Ормузский пролив спустя более чем два месяца ожидания, передает агентство Рейтер со ссылкой на аналитические компании Kpler и LSEG.
"Два китайских супертанкера, перевозящих 4 миллиона баррелей ближневосточной сырой нефти, покинули Ормузский пролив в среду спустя более чем два месяца ожидания в Персидском заливе", - передает агентство.
Согласно информации агентства, на судах находятся 3 миллиона баррелей иракской нефти сорта Basrah и миллион баррелей катарской al-Shaheen.
Ожидается, что оба танкера достигнут портов назначения для разгрузки к 4 и 5 июня.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация в регионе привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в посольстве Ирана в Нью-Дели. 15 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Аракчи рассказал, когда нормализуется ситуация в Ормузском проливе
15 мая, 13:52
 
В миреОрмузский проливИранСШАKplerВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала