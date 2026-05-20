Стало известно, кто рассудит суперфинал Кубка России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Инала Танашева назначена на матч суперфинала Кубка России по футболу между столичным "Спартаком" и "Краснодаром", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Матч за трофей пройдет на московском стадионе "Лужники" 24 мая и начнется в 18:00 по московскому времени.
Помогать Танашеву будут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев, резервным судьей выступит Евгений Буланов, видеоассистентами – Артур Федоров и Сергей Цыганок.