Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, кто рассудит суперфинал Кубка России - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:43 20.05.2026
Стало известно, кто рассудит суперфинал Кубка России

Танашев рассудит "Спартак" и "Краснодар" в суперфинале Кубка России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФутбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч на поле. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судейская бригада под руководством Инала Танашева назначена на матч суперфинала Кубка России по футболу.
  • Матч суперфинала между "Спартаком" и "Краснодаром" пройдет 24 мая в 18:00 на стадионе "Лужники" в Москве.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Инала Танашева назначена на матч суперфинала Кубка России по футболу между столичным "Спартаком" и "Краснодаром", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Матч за трофей пройдет на московском стадионе "Лужники" 24 мая и начнется в 18:00 по московскому времени.
Помогать Танашеву будут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев, резервным судьей выступит Евгений Буланов, видеоассистентами – Артур Федоров и Сергей Цыганок.
Андрей Аршавин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Аршавин перечислил игроков сборной России для усиления "Зенита"
Вчера, 15:07
 
ФутболСпортСпартак МоскваКраснодарРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    21.05 19:30
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    21.05 19:45
    Аякс
    Гронинген
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Латвия
    Финляндия
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Швейцария
    Великобритания
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Дания
    Словакия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала