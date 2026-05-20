Справочник для участников спецоперации переиздали в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 20 мая – РИА Новости. В Тюмени опубликован обновленный справочник "Навигатор для участников СВО и членов их семей", уникальное пособие одобрено министерством обороны РФ, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"В Тюменской области опубликовали обновленный "Навигатор для участников СВО и членов их семей". Уникальное пособие не имеет аналогов в стране и одобрено министерством обороны РФ. Работа над справочником велась при поддержке правительства Тюменской области, депутатского корпуса и неравнодушных жителей региона", - говорится в сообщении.

"Навигатор" - это практическое пособие для ветеранов, участников спецоперации, их родных и близких, первое издание вышло в свет в 2025 году. Проект стал результатом личной инициативы председателя организации "Правовая поддержка военнослужащих и членов их семей "Навигатор патриотов", кандидата юридических наук Андрея Щербинина.