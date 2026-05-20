Тюменская область
 
15:56 20.05.2026
Справочник для участников спецоперации переиздали в Тюмени

В Тюмени опубликован обновленный справочник для участников СВО

ТЮМЕНЬ, 20 мая – РИА Новости. В Тюмени опубликован обновленный справочник "Навигатор для участников СВО и членов их семей", уникальное пособие одобрено министерством обороны РФ, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
"В Тюменской области опубликовали обновленный "Навигатор для участников СВО и членов их семей". Уникальное пособие не имеет аналогов в стране и одобрено министерством обороны РФ. Работа над справочником велась при поддержке правительства Тюменской области, депутатского корпуса и неравнодушных жителей региона", - говорится в сообщении.
"Навигатор" - это практическое пособие для ветеранов, участников спецоперации, их родных и близких, первое издание вышло в свет в 2025 году. Проект стал результатом личной инициативы председателя организации "Правовая поддержка военнослужащих и членов их семей "Навигатор патриотов", кандидата юридических наук Андрея Щербинина.
"Отрадно осознавать, что Тюмень снова задает ритм! Бессмертный полк начал свое движение из Тюмени. Надежный тыл получил свой старт на нашей благодатной сибирской земле. "Навигатор для участников СВО и членов их семей" - наша общая победа. Это наш вклад в приближение Победы на фронтах. Неравнодушие и стремление созидать делают нас сильнее, а страну — могущественнее", - прокомментировал новый выпуск справочника губернатор Моор, его слова цитирует информцентр.
 
