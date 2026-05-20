ВСУ за сутки потеряли до 165 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"Противник потерял до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.