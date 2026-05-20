ВСУ за сутки потеряли до 165 боевиков в зоне действий "Севера"
12:14 20.05.2026 (обновлено: 12:34 20.05.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 165 боевиков в зоне действий "Севера"

  • ВСУ за сутки потеряли до 165 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Противник потерял до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Бунякино, Великая Писаревка, Дегтярное и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Избицкое, Рясное и Старица Харьковской области.
