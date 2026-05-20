ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Запада"

- Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и ДНР.
- Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих и военная техника, включая танк и бронетранспортер.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 180 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Были поражены украинские подразделения в районах Подлимана и Шийковки в Харьковской области, Красного Лимана, Пришиба, Сидорово и Татьяновки в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американские гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку Paladin, 20 автомобилей и станцию радиоэлектронной разведки", - добавили в МО РФ.