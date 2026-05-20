ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 180 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.