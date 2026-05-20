Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 20.05.2026 (обновлено: 12:26 20.05.2026)
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области и ДНР.
  • Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих и военная техника, включая танк и бронетранспортер.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 180 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Были поражены украинские подразделения в районах Подлимана и Шийковки в Харьковской области, Красного Лимана, Пришиба, Сидорово и Татьяновки в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американские гаубицу М777 и самоходную артиллерийскую установку Paladin, 20 автомобилей и станцию радиоэлектронной разведки", - добавили в МО РФ.
Си Цзиньпин и Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В Киеве забили тревогу из-за тайных слов Трампа Си Цзиньпину об Украине
Вчера, 02:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала