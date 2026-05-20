Россия и КНР выразили озабоченность препятствиями мировому судоходству

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР выразили озабоченность по поводу того, что действия отдельных стран и союзов препятствуют международному судоходству, говорится в тексте совместного заявления России и Китая.
"Стороны с озабоченностью отмечают, что односторонние действия отдельных государств, межгосударственных объединений и их союзников, препятствующие международному судоходству, угрожают целостности глобальных цепочек поставок и морской торговле в целом", - говорится в тексте.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.