Ученые выяснили, как место жительства влияет на процесс старения - РИА Новости, 20.05.2026
02:15 20.05.2026
Ученые выяснили, как место жительства влияет на процесс старения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Место жительства может влиять на биологический возраст человека, согласно исследованию «Сравнение глубоких мультиомиксных профилей по этнической принадлежности, географии и возрасту».
  • Ученые выявили молекулярные особенности, связанные с этнической принадлежностью и местом жительства, которые влияют на метаболизм, иммунную функцию, состав микробиома и биологическое старение.
  • У людей восточноазиатского происхождения биологический возраст был ниже в регионах, где они родились, а у людей европейского происхождения более низкий биологический возраст наблюдался в США и Канаде, нежели в Европе.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Место жительства может влиять на биологический возраст человека, говорится в исследовании "Сравнение глубоких мультиомиксных профилей по этнической принадлежности, географии и возрасту", с которым ознакомилось РИА Новости.
Научная статья была подготовлена группой исследователей, в частности из Стэндфордского университета*, и опубликована в журнале Cell. Ученые взяли образцы у 322 здоровых людей европейского, восточноазиатского и южноазитаского происхождения, проживающих на разных континентах. В исследовании применялось мультиомиксное профилирование - комплексный подход, при котором данные из разных молекулярных уровней объединяются для наиболее полного представления о состоянии здоровья и процессах в организме.
"Мы выявили молекулярные особенности, связанные с этнической принадлежностью, которые влияют на метаболизм в организме, риск аутоиммунных заболеваний, метаболизм лекарственных препаратов и нейродегенеративные процессы. Мы обнаружили молекулярные изменения, связанные с происхождением и местом жительства, которые влияют на метаболизм, иммунную функцию, состав микробиома и биологическое старение", - говорится в научной статье.
Ученые установили влияние места жительства на биологический возраст. Так, у людей восточноазиатского происхождения биологических возраст был ниже в регионах, где они родились. Тогда как у людей европейского происхождения более низкий биологический возраст наблюдался в США и Канаде, нежели в Европе.
"Влияние места проживания на траектории биологического старения носит многофакторный характер и включает в себя экологию микробиома, пищевую адаптацию и воздействие окружающей среды, которые в совокупности формируют молекулярные сети, связанные со старением", - уточняется в исследовании.
* признан нежелательной организацией в России
