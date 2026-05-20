Ученые выяснили, как место жительства влияет на процесс старения

Краткий пересказ от РИА ИИ Место жительства может влиять на биологический возраст человека, согласно исследованию «Сравнение глубоких мультиомиксных профилей по этнической принадлежности, географии и возрасту».

Ученые выявили молекулярные особенности, связанные с этнической принадлежностью и местом жительства, которые влияют на метаболизм, иммунную функцию, состав микробиома и биологическое старение.

У людей восточноазиатского происхождения биологический возраст был ниже в регионах, где они родились, а у людей европейского происхождения более низкий биологический возраст наблюдался в США и Канаде, нежели в Европе.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Место жительства может влиять на биологический возраст человека, говорится в исследовании "Сравнение глубоких мультиомиксных профилей по этнической принадлежности, географии и возрасту", с которым ознакомилось РИА Новости.

Научная статья была подготовлена группой исследователей, в частности из Стэндфордского университета*, и опубликована в журнале Cell. Ученые взяли образцы у 322 здоровых людей европейского, восточноазиатского и южноазитаского происхождения, проживающих на разных континентах. В исследовании применялось мультиомиксное профилирование - комплексный подход, при котором данные из разных молекулярных уровней объединяются для наиболее полного представления о состоянии здоровья и процессах в организме.

"Мы выявили молекулярные особенности, связанные с этнической принадлежностью, которые влияют на метаболизм в организме, риск аутоиммунных заболеваний, метаболизм лекарственных препаратов и нейродегенеративные процессы. Мы обнаружили молекулярные изменения, связанные с происхождением и местом жительства, которые влияют на метаболизм, иммунную функцию, состав микробиома и биологическое старение", - говорится в научной статье.

Ученые установили влияние места жительства на биологический возраст. Так, у людей восточноазиатского происхождения биологических возраст был ниже в регионах, где они родились. Тогда как у людей европейского происхождения более низкий биологический возраст наблюдался в США Канаде , нежели в Европе

"Влияние места проживания на траектории биологического старения носит многофакторный характер и включает в себя экологию микробиома, пищевую адаптацию и воздействие окружающей среды, которые в совокупности формируют молекулярные сети, связанные со старением", - уточняется в исследовании.