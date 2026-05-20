Обвинения США против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Обвинения властей США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц предусматривают смертную казнь либо пожизненное заключение, заявил американский минюст.

"В случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы по пунктам об убийстве и заговоре с целью убийства граждан США", - говорится в заявлении минюста.