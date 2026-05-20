СМИ: новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет в конце мая - РИА Новости, 20.05.2026
19:22 20.05.2026 (обновлено: 19:24 20.05.2026)
Al Arabiya: новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет в конце мая

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет в Пакистане в конце мая.
  • Командующий пакистанской армией может посетить Иран в четверг, чтобы объявить о завершении работы над окончательным проектом соглашения.
ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет в Пакистане после завершения основных обрядов хаджа в конце мая, сообщили источники саудовскому телеканалу Al Arabiya.
"Следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде после завершения хаджа", - отметили источники.
Они также сообщили, что командующий пакистанской армией может в четверг посетить Иран, чтобы объявить о завершении работы над окончательным проектом соглашения.
Как ожидается, основные обряды ежегодного паломничества мусульман в Мекку и Медину, в частности, ночное стояние на горе Арафат, после которого мусульмане отмечают праздник жертвоприношения Ид аль-Адха или Курбан-байрам, в этом году пройдут 26-27 мая.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Вэнс признался, что считает Иран очень сложной страной
19 мая, 22:01
 
