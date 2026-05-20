СМИ: новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет в конце мая

ДОХА, 20 мая - РИА Новости. Новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет в Пакистане после завершения основных обрядов хаджа в конце мая, сообщили источники саудовскому телеканалу Al Arabiya.
"Следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде после завершения хаджа", - отметили источники.
Они также сообщили, что командующий пакистанской армией может в четверг посетить Иран, чтобы объявить о завершении работы над окончательным проектом соглашения.
Как ожидается, основные обряды ежегодного паломничества мусульман в Мекку и Медину, в частности, ночное стояние на горе Арафат, после которого мусульмане отмечают праздник жертвоприношения Ид аль-Адха или Курбан-байрам, в этом году пройдут 26-27 мая.