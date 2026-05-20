США ускорят строительство авианосца типа "Джеральд Форд"

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Военно-морские силы США перенесут закладку пятого авианосца типа "Джеральд Форд" на год раньше после пожара и проблем с канализацией у головного корабля этой серии, выяснило РИА Новости, изучив ежегодный план американских ВМС.

Авианосец США "Джеральд Форд" вернулся на базу 16 мая после 11 месяцев службы и участия в операции против Ирана. Во время похода корабль столкнулся с техническими проблемами: в феврале на нем ломалась вакуумная канализация, а в марте более 30 часов тушили пожар в прачечной.

"План на 2027-2031 финансовые годы предусматривает 4,1 миллиарда долларов в 2027 году и 22,3 миллиарда долларов на программу замены авианосцев... Данная стратегия ускоряет закупку (авианосца - ред.) CVN 82 с 2030 финансового года до 2029-го", - говорится в документе.

На предварительное финансирование авианосца предусмотрено 4,2 миллиарда долларов, следует из документа, изученного РИА Новости. На шестой авианосец этой серии (CVN 83) выделено 3,9 миллиарда долларов.