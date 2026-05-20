Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" поразили более 40 пунктов ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 20.05.2026
Бойцы "Севера" поразили более 40 пунктов ВСУ под Харьковом

РИА Новости: бойцы "Севера" поразили более 40 пунктов ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы и операторы беспилотных систем группировки «Север» в мае уничтожили более 40 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области.
  • Огневое поражение осуществлялось реактивной и ствольной артиллерией, а также подразделениями беспилотных систем.
  • Противник понес невосполнимые потери, были разрушены блиндажи и инженерные сооружения.
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Артиллеристы и операторы беспилотных систем группировки "Север" в мае уничтожили более 40 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
По его словам, операторы дальней разведки ведут наблюдение на харьковском направлении с использованием беспилотников самолетного типа, способных действовать на расстоянии до 100 километров. Он отметил, что оборудование позволяет детально изучать район как днем, так и ночью.
"С начала мая … артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли огневое поражение и уничтожили более 40 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Удары были нанесены по скоплениям живой силы, техники и блиндажам противника", - рассказал военный.
"Карта" уточнил, что огневое поражение осуществлялось реактивной и ствольной артиллерией, а также подразделениями беспилотных систем. В результате, по его данным, противник понес невосполнимые потери, были разрушены блиндажи и инженерные сооружения, что позволило дезорганизовать управление и взаимодействие подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Бойцы "Севера" за неделю сбили более 700 дронов ВСУ
07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала