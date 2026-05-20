Бойцы "Севера" поразили более 40 пунктов ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Артиллеристы и операторы беспилотных систем группировки "Север" в мае уничтожили более 40 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
По его словам, операторы дальней разведки ведут наблюдение на харьковском направлении с использованием беспилотников самолетного типа, способных действовать на расстоянии до 100 километров. Он отметил, что оборудование позволяет детально изучать район как днем, так и ночью.
"С начала мая … артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли огневое поражение и уничтожили более 40 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Удары были нанесены по скоплениям живой силы, техники и блиндажам противника", - рассказал военный.
"Карта" уточнил, что огневое поражение осуществлялось реактивной и ствольной артиллерией, а также подразделениями беспилотных систем. В результате, по его данным, противник понес невосполнимые потери, были разрушены блиндажи и инженерные сооружения, что позволило дезорганизовать управление и взаимодействие подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения.