Фельдшер в первом бою спас жизнь тяжелораненого командира

КУРСК, 20 мая – РИА Новости. Бойцы спасли жизнь тяжелораненого командира во время контратаки противника на позиции 145-го полка морской пехоты, рассказал РИА Новости фельдшер группировки "Север" с позывным "Тихий".

Фельдшер рассказал, что ночью к позициям морпехов скрытно приблизились 10 групп противника по несколько бойцов в каждой, и на рассвете они начали атаку.

"Поступила команда, что командир ранен и нужно срочно выдвигаться на его осмотр и дальнейшую эвакуацию. Мы с моим санинструктором выдвинулись на точку. Командир был тяжело ранен. Я сразу же, не раздумывая, оказал ему первую помощь и начал введение внутренних инъекций, после чего он более-менее оклемался", – рассказал "Тихий".

Он также уточнил, что характер ранения командира оказался очень сложным – огнестрельное осколочное ранение левой стороны груди.

"От моей позиции, где я оказывал помощь, была дистанция до противника 100-150 метров. На тот момент происходило сразу несколько воздействий. То есть шел минометный обстрел, было воздействие из стрелкового оружия, и также участвовали дроны. Дрон-гексокоптер "Баба-Яга" также воздействовал на наши позиции", – добавил медик.

По словам фельдшера, отряды боевиков ВСУ вступили в бой с российским морпехами, а те в свою очередь не подпускали противника к месту, где проводилось оказание первой помощи раненому командиру.