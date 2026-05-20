Расчеты "Градов" уничтожили живую силу ВСУ на Днепропетровском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты РСЗО «Град» нанесли массированный удар по позициям ВСУ на Днепропетровском направлении.
- Уничтожение скопления живой силы и огневых средств противника подтверждено кадрами объективного контроля.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Одновременный удар двух расчетов РСЗО "Град" уничтожил живую силу и огневые средства ВСУ на днепропетровском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 400-го самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" нанесли массированный удар по позициям формирований ВСУ на днепропетровском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, огневая задача выполнялась одновременно двумя РСЗО "Град", а кадры объективного контроля подтвердили уничтожение скопления живой силы и огневых средств противника.