Бойцы ВС России уничтожили БПЛА ВСУ на Добропольском направлении - РИА Новости, 20.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 20.05.2026
Бойцы ВС России уничтожили БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

Бойцы ПВН "Центра" уничтожили БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посты воздушного наблюдения группировки войск «Центр» уничтожили БПЛА ВСУ на Добропольском направлении.
  • Военнослужащие ПВН успешно прикрывают логистические маршруты и места дислокации подразделений от дронов противника.
  • Для выполнения боевой задачи применяются, в том числе, новые дроны-перехватчики «Елка».
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Посты воздушного наблюдения в составе группировки войск "Центр" уничтожили беспилотники ВСУ на добропольском направлении, защитив благодаря этому логистические маршруты российских военных, сообщило министерство обороны РФ.
"Военнослужащие постов воздушного наблюдения (ПВН) отдельного зенитного ракетного дивизиона гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили беспилотные летательные аппараты формирований ВСУ, защитив логистические маршруты на добропольском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие ПВН успешно выполняют задачи по обнаружению и подавлению вражеских беспилотников, прикрывая маршруты движения колонн и места дислокации подразделений от приближающихся дронов противника.
Выполнение боевой задачи достигается комплексным применением переносных зенитных ракетных комплексов, стрелкового оружия с использованием ночных и тепловизионных приборов, а также новых дронов-перехватчиков "Елка", пояснили в МО РФ.
"Отличительная особенность дрона "Елка" заключается в том, что он не имеет боевой части, поражение достигается за счет кинетической энергии при прямом ударе. Оснащенный четырьмя мощными двигателями, дрон способен развивать скорость до 200 километров в час, что позволяет наносить разрушительные удары по беспилотникам ВСУ", - отмечает Минобороны России.
