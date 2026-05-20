Бойцы ВС России уничтожили БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

Отмечается, что военнослужащие ПВН успешно выполняют задачи по обнаружению и подавлению вражеских беспилотников, прикрывая маршруты движения колонн и места дислокации подразделений от приближающихся дронов противника.

"Отличительная особенность дрона "Елка" заключается в том, что он не имеет боевой части, поражение достигается за счет кинетической энергии при прямом ударе. Оснащенный четырьмя мощными двигателями, дрон способен развивать скорость до 200 километров в час, что позволяет наносить разрушительные удары по беспилотникам ВСУ", - отмечает Минобороны России.