Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники полиции и других украинских силовых структур проводили еженедельную мобилизацию местного населения города Родинское в ДНР.
- Проверки проводились в местах, где местные жители собирались для зарядки телефонов и аккумуляторов от генераторов.
- Полицейские проверяли документы и обращали внимание на возраст мужчин.
ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции и других украинских силовых структур проводили еженедельную мобилизацию местного населения города Родинское в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Виктор Чубуков.
"Раз в неделю наезжали полицейские", — сообщил Чубуков.
Он рассказал, что проверки проводились в местах, где местные жители собирались для зарядки телефонов и аккумуляторов от генераторов. Он добавил, что сотрудники полиции проверяли документы и обращали внимание на возраст мужчин.
"Подходили два полицейских, разговаривали на украинском, спрашивали документы, смотрели прописку", — рассказал собеседник агентства.
Чубуков отметил, что молодые жители боялись и старались избегать встреч с представителями украинских структур.
Командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.
