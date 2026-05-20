16:55 20.05.2026 (обновлено: 17:27 20.05.2026)
В Магаданской области спасатели помогли детенышу белухи вернуться в море

© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской областиСотрудник МЧС поливает водой застрявшего во время отлива на мелководье детеныша белухи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Магаданской области детеныш белухи застрял на мелководье.
  • Местные жители и сотрудники МЧС поливали кита водой до прихода прилива.
  • Спасатели и волонтеры помогли детенышу белухи вернуться в море при приливе.
МАГАДАН, 20 мая — РИА Новости. В Магаданской области помогли вернуться в море детенышу белухи, застрявшему на мелководье, сообщил региональный главк МЧС.
"Двадцатого мая в Службу спасения от очевидца поступило сообщение о том, что на Ольском лимане наблюдают белуху, которая застряла на отмели и не может самостоятельно уйти в море", — говорится в публикации.
Спасательная операция развернулась в 50 километрах от Магадана. Как рассказали РИА Новости местные рыбаки, детеныш белухи, вероятно, охотился за идущей на нерест селедкой и застрял во время отлива. В ожидании прилива люди поливали кита водой, потому что он находился в воде лишь наполовину. Через некоторое время на помощь прибыли сотрудники МЧС.
Когда начался прилив, спасатели и волонтеры подтолкнули животное и помогли ему сдвинуться с отмели. Затем кит самостоятельно ушел в море.
