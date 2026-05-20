В Магаданской области спасатели помогли детенышу белухи вернуться в море

МАГАДАН, 20 мая — РИА Новости. В Магаданской области помогли вернуться в море детенышу белухи, застрявшему на мелководье, сообщил региональный главк МЧС.
"Двадцатого мая в Службу спасения от очевидца поступило сообщение о том, что на Ольском лимане наблюдают белуху, которая застряла на отмели и не может самостоятельно уйти в море", — говорится в публикации.
Спасательная операция развернулась в 50 километрах от Магадана. Как рассказали РИА Новости местные рыбаки, детеныш белухи, вероятно, охотился за идущей на нерест селедкой и застрял во время отлива. В ожидании прилива люди поливали кита водой, потому что он находился в воде лишь наполовину. Через некоторое время на помощь прибыли сотрудники МЧС.
Когда начался прилив, спасатели и волонтеры подтолкнули животное и помогли ему сдвинуться с отмели. Затем кит самостоятельно ушел в море.
