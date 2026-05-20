В Магаданской области спасатели помогли детенышу белухи вернуться в море

МАГАДАН, 20 мая — РИА Новости. В Магаданской области помогли вернуться в море детенышу белухи, застрявшему на мелководье, сообщил региональный главк МЧС.

Когда начался прилив, спасатели и волонтеры подтолкнули животное и помогли ему сдвинуться с отмели. Затем кит самостоятельно ушел в море.