Сотрудники МЧС присоединились к спасению застрявшей белухи

МАГАДАН, 20 мая - РИА Новости. Магаданские спасатели прибыли к месту, где рыбаки поливают водой застрявшего во время отлива на мелководье детеныша белухи, спасательная операция продолжается пятый час, сообщает корреспондент РИА Новости.