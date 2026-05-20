Сотрудники МЧС присоединились к спасению застрявшей белухи
16:29 20.05.2026 (обновлено: 17:04 20.05.2026)
Спасатели МЧС присоединились к спасению застрявшей белухи под Магаданом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 50 километрах от Магадана развернулась операция по спасению детеныша белухи, который застрял на мелководье во время отлива.
  • Спасательная операция продолжается уже пятый час, но сдвинуть животное с места пока не удается.
  • Сотрудники МЧС подложили простыню под белуху и ждут прихода воды, чтобы вытолкнуть ее на глубину.
МАГАДАН, 20 мая - РИА Новости. Магаданские спасатели прибыли к месту, где рыбаки поливают водой застрявшего во время отлива на мелководье детеныша белухи, спасательная операция продолжается пятый час, сообщает корреспондент РИА Новости.
В среду местные рыбаки рассказали РИА Новости о развернувшейся в 50 километрах от Магадана операции по спасению детеныша белухи, который, вероятно, охотился за идущей на нерест селедкой, и застрял на мелководье во время большого отлива. Люди в ожидании прилива поливали кита водой.
Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС. Спасательная операция продолжается уже пятый час, но пока сдвинуть животное с места не удается.
"Мы оценили ситуацию, подложили простыню под белуху. Но приподнять даже впятером не смогли ее. Ждем прихода воды. Чуть позже постараемся вытолкнуть ее на глубину", - сказал РИА Новости водолаз Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России Богдан Ситковский.
ПроисшествияМагаданРоссияМЧС России
 
 
