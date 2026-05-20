СФ одобрил закон о согласовании с Минспортом кадровых решений в регионах
14:54 20.05.2026 (обновлено: 15:28 20.05.2026)
СФ одобрил закон о согласовании с Минспортом кадровых решений в регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Федерации одобрил закон о согласовании с Минспортом кандидатур региональных министров и освобождения от должности руководителей исполнительных органов.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о согласовании с министерством спорта России кандидатур региональных министров спорта, а также решений об их освобождении от должности.
Законом предусматривается обязательное согласование с Минспортом назначения и освобождения от должности руководителей исполнительных органов субъектов РФ в области физической культуры и спорта. Порядок согласования назначения и освобождения от должности региональных министров спорта будет утвержден постановлением правительства РФ.
