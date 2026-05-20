17:58 20.05.2026
Сотрудники МИД ФРГ на два часа остались без интернета и телефонной связи

Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники МИД ФРГ на два часа остались без интернета и телефонной связи.
  • Сбой произошел предположительно из-за неполадок на серверах.
  • Хакерскую атаку как возможную причину сбоя уже исключили.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудники министерства иностранных дел ФРГ на два часа остались без интернета и телефонной связи, предположительно, из-за неполадок на серверах, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на дипломатические круги.
"Поздним вечером во вторник сотрудники министерства иностранных дел Германии примерно на два часа остались без доступа к интернету... Также перестали работать телефоны", - говорится в материале.
По данным издания, сотрудники центрального аппарата министерства и зарубежных представительств обнаружили, что не могут отправлять письма по электронной почте. Ситуационный центр министерства был временно недоступен по обычным каналам связи.
Согласно Spiegel, хакерскую атаку как возможную причину сбоя уже исключили. Журнал сообщил, что на серверах, связанных с министерством и представительствами, проводилась плановая замена компонентов, однако новые компоненты, как утверждает издание, работали некорректно, и их пришлось заменить прежними.
