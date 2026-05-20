Сотрудники МИД ФРГ на два часа остались без интернета и телефонной связи

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники МИД ФРГ на два часа остались без интернета и телефонной связи.

Сбой произошел предположительно из-за неполадок на серверах.

Хакерскую атаку как возможную причину сбоя уже исключили.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудники министерства иностранных дел ФРГ на два часа остались без интернета и телефонной связи, предположительно, из-за неполадок на серверах, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на дипломатические круги.

"Поздним вечером во вторник сотрудники министерства иностранных дел Германии примерно на два часа остались без доступа к интернету... Также перестали работать телефоны", - говорится в материале.

По данным издания, сотрудники центрального аппарата министерства и зарубежных представительств обнаружили, что не могут отправлять письма по электронной почте. Ситуационный центр министерства был временно недоступен по обычным каналам связи.