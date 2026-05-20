Россия и Китай оценили важность гуманитарного сотрудничества.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Гуманитарное взаимодействие формирует основу для политического доверия и торгово-экономического сотрудничества России и Китая.
"Стороны единодушно полагают, что гуманитарное сотрудничество является важной общественной основой и духовным связующим звеном двусторонних отношений, через образовательные обмены, взаимопроникновение культур и молодежное взаимодействие способствует укреплению взаимопонимания между народами двух стран, формируя прочную социальную основу для политического доверия и торгово-экономического сотрудничества", - говорится в документе.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.