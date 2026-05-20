Россия и Китай высоко оценивают развитие торгового сотрудничества

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай высоко оценивают интенсивное развитие торгово-экономического сотрудничества и будут находить новые точки роста в торговле.

"Стороны высоко оценивают поддерживаемое в последние годы интенсивное развитие российско-китайского торгово-экономического сотрудничества, которое вносит позитивный вклад в повышение благосостояния народов двух стран. Стороны будут и далее усиливать контакты и обмены в области торговой политики, укреплять сотрудничество по ее ключевым направлениям, находить новые точки роста, способствовать повышению уровня торговли товарами и услугами, твердо отстаивать право на самостоятельное развитие двусторонних торгово-экономических партнерских отношений", - говорится в документе.