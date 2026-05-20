Пермский край заключил соглашения с разработчиками отечественного ПО - РИА Новости, 20.05.2026
17:21 20.05.2026 (обновлено: 17:22 20.05.2026)
Пермский край заключил соглашения с разработчиками отечественного ПО

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министерство информационного развития и связи Пермского края заключило соглашения с российским разработчиком программных комплексов для совместной работы АО "Р7" и "Группой Астра", сообщает пресс-служба краевого правительства.
Подписание состоялось в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России — 2026".
"Цифровизация остается одним из основных факторов роста эффективности работы, причем это касается и бизнеса, и государственных структур. Сотрудничество с производителями ПО дает нам возможность проводить политику импортозамещения в сфере программных продуктов еще более эффективно", — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских, его слова приводит пресс-служба.
Соглашения направлены на популяризацию российских офисных продуктов и реализацию программ по импортозамещению в ИТ. Стороны планируют совместно внедрять отечественный софт, в том числе поставлять его в школы Прикамья, а также реализовывать программы привлечения региональных ИТ-специалистов к разработке отечественных решений и их трудоустройства.
В рамках соглашений предусмотрено сотрудничество в подготовке ИТ-кадров для развития экономики данных Пермского края и развитие кооперации в сфере разработки российских программно-аппаратных комплексов. Защита информационных систем региона проходит в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
 
