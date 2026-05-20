Пермский край заключил соглашения с разработчиками отечественного ПО

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министерство информационного развития и связи Пермского края заключило соглашения с российским разработчиком программных комплексов для совместной работы АО "Р7" и "Группой Астра", сообщает пресс-служба краевого правительства.

Подписание состоялось в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России — 2026".

"Цифровизация остается одним из основных факторов роста эффективности работы, причем это касается и бизнеса, и государственных структур. Сотрудничество с производителями ПО дает нам возможность проводить политику импортозамещения в сфере программных продуктов еще более эффективно", — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских, его слова приводит пресс-служба.

Соглашения направлены на популяризацию российских офисных продуктов и реализацию программ по импортозамещению в ИТ. Стороны планируют совместно внедрять отечественный софт, в том числе поставлять его в школы Прикамья, а также реализовывать программы привлечения региональных ИТ-специалистов к разработке отечественных решений и их трудоустройства.