09:24 20.05.2026 (обновлено: 09:44 20.05.2026)
Минобороны рассказало о подготовке к пускам "Искандер-М" в ходе учений

© РИА Новости / Министерство обороны России | Учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Соединения ВС РФ в рамках учения ядерных сил отрабатывают снаряжение спецбоеприпасами и подготовку к ракетным пускам комплексов "Искандер-М", сообщило Минобороны РФ.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
"Личным составом ракетных соединений выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего к учению привлечено более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц вооружений, военной и специальной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подлодок, из которых 8 - стратегического назначения. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.
