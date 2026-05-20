Минобороны рассказало о подготовке к пускам "Искандер-М" в ходе учений

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Соединения ВС РФ в рамках учения ядерных сил отрабатывают снаряжение спецбоеприпасами и подготовку к ракетным пускам комплексов "Искандер-М", сообщило Минобороны РФ.

"Личным составом ракетных соединений выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении оборонного ведомства.