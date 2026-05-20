Гол Лишки помог словакам обыграть словенцев на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сборная Словакии в серии буллитов обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной Словакии. В составе победителей шайбы забросили нападающий череповецкой " Северстали Адам Лишка (2-я минута), а также Мартин Хромяк (19), Филип Мешар (26) и Мартин Фашко-Рудаш (31). У словенцев отличились Кен Ограеншек (16), Рок Тичар (22, 60) и Ян Дрозг (38). В серии буллитов словаки были точнее - 3:1.

Сборная Словакии одержала победы во всех трех матчах со старта турнира и идет второй в таблице группы, набрав 8 очков. Словенцы потерпели второе поражение при одной победе. Они располагаются на шестой позиции с 3 баллами.

В следующем матче словаки сыграют с датчанами в четверг. Команда Словении днем ранее встретится со шведами.