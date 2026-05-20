Гол Лишки помог словакам обыграть словенцев на чемпионате мира по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Словакии обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
- Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу сборной Словакии, победу команде принес гол Адама Лишки и успех в серии буллитов.
- Сборная Словакии одержала победы во всех трех матчах со старта турнира и идет второй в таблице группы, набрав 8 очков.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сборная Словакии в серии буллитов обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной Словакии. В составе победителей шайбы забросили нападающий череповецкой "Северстали" Адам Лишка (2-я минута), а также Мартин Хромяк (19), Филип Мешар (26) и Мартин Фашко-Рудаш (31). У словенцев отличились Кен Ограеншек (16), Рок Тичар (22, 60) и Ян Дрозг (38). В серии буллитов словаки были точнее - 3:1.
19 мая 2026 • начало в 21:20
Закончен (Б)
15:17 • Ken Ograjensek
(Рок Тичар, Jan Cosic)
21:17 • Рок Тичар
(Aljosa Crnovic, Aleksandar Magovac)
37:48 • Ян Дрозг
(Blaz Gregorc, Роберт Саболич)
59:29 • Рок Тичар
(Ян Дрозг, Blaz Gregorc)
01:20 • Адам Лишка
(Мислав Росандич, Франтишек Гайдош)
18:35 • Мартин Хромьяк
(Себастьян Цедерле, Франтишек Гайдош)
25:46 • Филип Мешар
(Максим Штрбак, Самуэль Княжко)
30:09 • Martin Fasko-Rudas
(Адам Лишка, Филип Мешар)
65:01 • Филип Мешар (П)
Сборная Словакии одержала победы во всех трех матчах со старта турнира и идет второй в таблице группы, набрав 8 очков. Словенцы потерпели второе поражение при одной победе. Они располагаются на шестой позиции с 3 баллами.
В следующем матче словаки сыграют с датчанами в четверг. Команда Словении днем ранее встретится со шведами.
В игре группы А в Цюрихе сборная Венгрии разгромила команду Великобритании со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.