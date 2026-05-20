Рейтинг@Mail.ru
Гол Лишки помог словакам обыграть словенцев на чемпионате мира по хоккею - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:12 20.05.2026
Гол Лишки помог словакам обыграть словенцев на чемпионате мира по хоккею

Гол Лишки помог словакам обыграть словенцев в матче чемпионата мира по хоккею

© Фото : Пресс-служба IIHFХоккеисты сборной Словакии
Хоккеисты сборной Словакии - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото : Пресс-служба IIHF
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Словакии обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
  • Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу сборной Словакии, победу команде принес гол Адама Лишки и успех в серии буллитов.
  • Сборная Словакии одержала победы во всех трех матчах со старта турнира и идет второй в таблице группы, набрав 8 очков.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сборная Словакии в серии буллитов обыграла команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 5:4 (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной Словакии. В составе победителей шайбы забросили нападающий череповецкой "Северстали" Адам Лишка (2-я минута), а также Мартин Хромяк (19), Филип Мешар (26) и Мартин Фашко-Рудаш (31). У словенцев отличились Кен Ограеншек (16), Рок Тичар (22, 60) и Ян Дрозг (38). В серии буллитов словаки были точнее - 3:1.
Чемпионат мира по хоккею
19 мая 2026 • начало в 21:20
Закончен (Б)
Словения
4 : 50:1
Словакия
15:17 • Ken Ograjensek
(Рок Тичар, Jan Cosic)
21:17 • Рок Тичар
(Aljosa Crnovic, Aleksandar Magovac)
37:48 • Ян Дрозг
(Blaz Gregorc, Роберт Саболич)
59:29 • Рок Тичар
(Ян Дрозг, Blaz Gregorc)
01:20 • Адам Лишка
(Мислав Росандич, Франтишек Гайдош)
18:35 • Мартин Хромьяк
(Себастьян Цедерле, Франтишек Гайдош)
25:46 • Филип Мешар
(Максим Штрбак, Самуэль Княжко)
30:09 • Martin Fasko-Rudas
(Адам Лишка, Филип Мешар)
65:01 • Филип Мешар (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Словакии одержала победы во всех трех матчах со старта турнира и идет второй в таблице группы, набрав 8 очков. Словенцы потерпели второе поражение при одной победе. Они располагаются на шестой позиции с 3 баллами.
В следующем матче словаки сыграют с датчанами в четверг. Команда Словении днем ранее встретится со шведами.
В игре группы А в Цюрихе сборная Венгрии разгромила команду Великобритании со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Хоккей. Чемпионат мира. Матч Словакия - Австрия - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Сборная Австрии по хоккею одолела Латвию, одержав третью кряду победу на ЧМ
Вчера, 19:58
 
ХоккейСпортЧемпионат мира по хоккеюМеждународная федерация хоккея (IIHF)Адам ЛишкаРок ТичарСеверсталь
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала