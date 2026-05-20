13:29 20.05.2026 (обновлено: 13:31 20.05.2026)
Сихарулидзе является единственным кандидатом на пост главы ФФККР

© РИА Новости / Александр Вильф
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России.
  • Отчетно-выборная конференция ФФККР состоится 22 мая в Москве.
  • Сихарулидзе 49 лет, он является известным фигуристом и имеет опыт административной и политической деятельности.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Действующий глава Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на пост президента организации на предстоящих выборах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФФККР.
Отчетно-выборная конференция ФФККР состоится 22 мая в Москве.
"Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России", - сообщили в пресс-службе.
Сихарулидзе 49 лет. В паре с Еленой Бережной он выиграл золото Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити и серебро Игр-1998 в Нагано, также он является двукратным чемпионом мира и Европы в парном катании. После окончания спортивной карьеры Сихарулидзе занимался административной и политической деятельностью. В декабре 2007 года был избран депутатом Госдумы от партии "Единая Россия", с 2008 по 2012 год занимал пост председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту. В декабре 2021 года стал президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, с апреля 2023 года являлся исполняющим обязанности президента ФФККР. В декабре 2024 года Сихарулидзе избрали членом исполкома Олимпийского комитета России.
Фигурное катаниеАнтон СихарулидзеФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
