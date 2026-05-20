Сборная Швейцарии забросила австрийцам 9 шайб на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Австрии в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею.

Сборная Швейцарии выиграла все четыре матча со старта турнира и с 12 очками возглавляет таблицу группы. Австрийцы, потерпевшие первое поражение, набрали девять очков и идут третьими.