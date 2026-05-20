19:42 20.05.2026
Сборная Швейцарии забросила австрийцам 9 шайб на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сборная Швейцарии обыграла команду Австрии в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею.
Встреча группы А завершилась со счетом 9:0 (4:0, 3:0, 2:0) в пользу хозяев турнира, отличились Тео Рошетт (6-я и 33-я минуты), Тимо Майер (10), Нико Хишир (12, 30), Дамьен Риат (14, 51), Кальвин Тюркауф (31) и Кристоф Берчи (57).
Австрия
0 : 9
Швейцария
05:11 • Theo Rochette
(Денис Мальгин, Свен Андригетто)
09:20 • Тимо Майер
(Доминик Эгли)
11:28 • Нико Хишир
(Тимо Майер, Аттилио Бьяска)
13:21 • Дамьен Риат
(Свен Андригетто, Дин Кукан)
29:42 • Нико Хишир
(Нино Нидеррейтер, Тимо Майер)
30:03 • Кэлвин Тюркауф
(Янис Жером Мозер)
32:19 • Theo Rochette
(Свен Андригетто, Кристиан Марти)
50:29 • Дамьен Риат
(Theo Rochette, Денис Мальгин)
56:02 • Кристоф Берчи
(Кэлвин Тюркауф, Sven Jung)
Сборная Швейцарии выиграла все четыре матча со старта турнира и с 12 очками возглавляет таблицу группы. Австрийцы, потерпевшие первое поражение, набрали девять очков и идут третьими.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
