Джака и Аканджи вошли в состав сборной Швейцарии на чемпионат мира

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полузащитник "Сандерленда" Гранит Джака, вратарь дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель и защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи вызваны в состав сборной Швейцарии по футболу на чемпионат мира 2026 года, сообщается в аккаунте национальной команды в соцсети Х.
В окончательный состав швейцарской команды попали 26 футболистов:
вратари - Марвин Келлер ("Янг Бойз", Швейцария), Грегор Кобель ("Боруссия", Дортмунд, Германия), Ивон Мвого ("Лорьян", Франция);
защитники - Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити", Англия), Орель Аменда ("Айнтрахт", Германия), Эрай Джемерт ("Валенсия", Испания), Нико Эльведи ("Боруссия", Менхенгладбах, Германия), Лука Хакес ("Штутгарт", Германия), Миро Мухайм ("Гамбург", Германия), Рикардо Родригес ("Бетис", Испания), Сильван Видмер ("Майнц", Германия);
полузащитники - Мишель Эбишер ("Болонья", Италия), Ремо Фройлер ("Болонья", Италия), Ардон Яшари ("Милан", Италия), Жоан Манзамби ("Фрайбург", Германия), Фабиан Ридер ("Аугсбург", Германия), Джибриль Соу ("Севилья", Испания), Рубен Варгас ("Севилья", Испания), Гранит Джака ("Саутгемптон", Англия), Денис Закария ("Монако", Франция), Кристиан Фасснахт ("Янг Бойз", Швейцария);
нападающие - Зеки Амдуни ("Бернли", Англия), Брель Эмболо ("Ренн", Франция), Седрик Иттен ("Фортуна", Германия), Дан Ндойе ("Ноттингем", Англия), Ноа Окафор ("Лидс", Англия)
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Швейцарии сыграет в группе В, где проведет матчи против команд Канады, Боснии и Герцеговины и Катара.