Рейтинг@Mail.ru
Семин оценил перспективы возвращения Шварца в "Динамо" - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:37 20.05.2026
Семин оценил перспективы возвращения Шварца в "Динамо"

Семин о приходе Шварца в "Динамо": в прошлый раз он выполнил хороший объем задач

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. Финал. Матч "Спартак" - "Динамо"
Футбол. Кубок России. Финал. Матч Спартак - Динамо - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что Сандро Шварцу предстоит доказать свою готовность решать поставленные задачи в московском «Динамо».
  • «Спорт-Экспресс» сообщил, что Шварц в ближайшие два дня заключит соглашение с «Динамо», где он уже работал с 2020 по 2022 год и завоевал с командой бронзовые медали чемпионата России.
  • После ухода Валерия Карпина Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо», а затем утвержден в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что немецкому специалисту Сандро Шварцу предстоит показать, насколько он готов решать поставленные задачи, однако ранее он проделал большой объем работы в московском "Динамо".
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что Шварц в ближайшие два дня заключит соглашение с "бело-голубыми". С 2020 по 2022 год немец уже возглавлял столичное "Динамо", завоевав с командой бронзовые медали чемпионата России. Позднее он работал с берлинской "Гертой" и "Нью-Йорк Ред Буллз".
«
"Посмотрим, как он справится со всеми. В прошлый раз он работал и выполнил достаточно хороший объем задач", - сказал Семин.
После ухода Валерия Карпина в ноябре Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых". В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что руководство примет решение по Гусеву по итогам сезона.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
"Шанхай" Слуцкого продлил серию без побед в чемпионате Китая до пяти матчей
Вчера, 17:10
 
ФутболЮрий СеминСандро ШварцДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    21.05 19:30
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    21.05 19:45
    Аякс
    Гронинген
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Латвия
    Финляндия
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Швейцария
    Великобритания
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Дания
    Словакия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала