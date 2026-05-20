Семин оценил перспективы возвращения Шварца в "Динамо"

После ухода Валерия Карпина Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо», а затем утвержден в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил РИА Новости, что немецкому специалисту Сандро Шварцу предстоит показать, насколько он готов решать поставленные задачи, однако ранее он проделал большой объем работы в московском "Динамо".

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что Шварц в ближайшие два дня заключит соглашение с "бело-голубыми". С 2020 по 2022 год немец уже возглавлял столичное "Динамо", завоевав с командой бронзовые медали чемпионата России. Позднее он работал с берлинской "Гертой" и "Нью-Йорк Ред Буллз".

« "Посмотрим, как он справится со всеми. В прошлый раз он работал и выполнил достаточно хороший объем задач", - сказал Семин.