Шура рассказал, какую песню ему разрешил исполнять Киркоров

Краткий пересказ от РИА ИИ Певец Шура рассказал, что Филипп Киркоров разрешил ему исполнять песню «Струны» на концертах.

Шура спел композицию «Струны» на шоу «Суперстар. Битва сезонов», и это далось ему сложнее всего.

Шура подчеркнул, что всегда направляет отчисления в РАО, и авторы получают роялти.

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Певец Шура в интервью РИА Новости рассказал, как Филипп Киркоров разрешил ему исполнять на концертах песню "Струны" после шоу "Суперстар. Битва сезонов".

Шура спел композицию "Струны" Филиппа Киркорова на шоу "Суперстар. Битва сезонов". По словам артиста, эта композиция далась ему сложнее всего.

"Мы писали восемь часов. Для меня это стало откровением. И не понимаю, что было самым сложным: мелодия или текст. Обычно записываю песню за два часа, а здесь не получилось.

Но я так полюбил "Струны"! Киркоров у меня потом уточнил, сам ли я выбрал эту композицию. Да, сам. Он удивился, потому что это был саундтрек для фильма, и Филипп не поет ее на своих шоу. А я попросил разрешение исполнять ее на своих концертах. И он позволил!" — рассказал Шура.

Он подчеркнул, что всегда направляет отчисления в РАО, и авторы получают роялти.