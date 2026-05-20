Шура рассказал о самом неожиданном использовании его песни

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Певец Шура в интервью РИА Новости рассказал о самом неожиданном использовании его песни "Отшумели летние дожди" в самолете.
"Приземляемся мы как-то в каком-то городе (конечно, уже не помню название), а пилот по громкой связи говорит: "Отшумели летние дожди, но сказала Осень: "Зиму жди". Он таким образом рассказал о погоде за бортом. Я сидел и ревел. Это было очень трогательно! Ради этого хочется творить дальше", — признался артист.
"Отшумели летние дожди" - одна из самых популярных композиций Шуры. Песня была выпущена в 1997 году.
