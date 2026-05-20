Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое крымчан осуждены за госизмену и шпионаж в пользу СБУ.
- Мужчина признан виновным в госизмене, его сожительница — в шпионаже.
- Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима, а женщину — к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Двое крымчан осуждены на 17 и 15 лет за шпионаж и госизмену, они передавали СБУ информацию о военной технике и кораблях, сообщает прокуратура Крыма.
"Мужчина, являясь гражданином Российской Федерации, признан виновным в совершении государственной измены, его сожительница, будучи гражданкой Украины, в шпионаже", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, крымчанин в 2024 году вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины, которому сообщил о своей готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против России.
"Он получил от куратора задание, согласно которому должен был предоставить сведения о вооружении и военной технике, размещенных в черте города Ялты. К указанной противоправной деятельности мужчина привлек свою сожительницу. В июле 2024 года молодой человек осуществил фотосъемку военной техники, а подсудимая - видеосъемку военных кораблей", - рассказали в прокуратуре.
Всю собранную информацию мужчина направил представителю иностранного государства в одном из мессенджеров.
Суд, по данным прокуратуры, приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима, а женщину - к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября 2025, 04:54