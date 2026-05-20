18:27 20.05.2026 (обновлено: 23:04 20.05.2026)
СК возбудил два дела после обрушения балкона в школе под Севастополем

Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После обрушения балкона в школе №13 в Каче под Севастополем СК возбудил уголовные дела по двум статьям.
  • ЧП расследуют по статьям о нарушении правил безопасности при проведении работ и халатности должностных лиц.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Уголовные дела из-за травмирования детей в результате обрушения балкона в школе №13 в Каче под Севастополем возбуждены по статьям о нарушении правил безопасности при проведении работ и халатности должностных лиц, сообщила пресс-служба следственного управления СК региона.
"Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках расследования уголовных дел по фактам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (часть 1 статьи 216 УК РФ) и халатности должностных лиц (часть 1 статьи 293 УК РФ) продолжается комплекс неотложных мероприятий на месте происшествия в поселке Кача", - говорится в сообщении.

Трехсторонний акт о приемке после ремонта школы в Севастополе, где обрушился балкон и пострадали дети, был подписан властями и подрядчиком в мае 2025 года, сообщили в ведомстве. Уточняется также, что следствие даст оценку действиям должностных лиц школы на предмет халатности, выразившейся в ненадлежащем контроле за эксплуатацией здания образовательного учреждения и его конструктивных элементов, необеспечении безопасности учеников.
Допрашивается широкий круг лиц из числа несовершеннолетних, их законных представителей, работников школы и иных лиц, причастных к ремонту объекта, назначены судебно-медицинские и строительно-техническая экспертиза, изучается документация по проведению ремонтных работ, сообщили в управлении.
По данным следствия, травмы в результате падения из-за обрушения конструкции получили находившиеся на балконе ученики 11 класса (шесть юношей и три девушки) в возрасте 16-17 лет. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в районе Севастополя произошло в среду, пострадали девять детей. Они вышли на балкон, чтобы сфотографироваться, сообщил ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Все дети госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, остальные шестеро - в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних.
