В Иране оценили заявление США о ракетной базе КСИР около школы в Минабе

- Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи назвал безосновательной выдумкой заявление главы Центрального командования ВС США (CENTCOM) о расположении ракетной базы КСИР около школы для девочек в Минабе.
- Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что расследование удара по школе для девочек в Иране продолжается и является более сложным, чем обычные расследования военных ударов.
- В ходе удара по школе в округе Минаб на юге Ирана погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников школы.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи назвал обвинение главы Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера в расположении ракетной базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) неподалеку от школы для девочек в Минабе безосновательной выдумкой.
Во вторник Купер заявил, что расследование удара по школе для девочек в Иране продолжается и является более сложным, чем обычные расследования военных ударов. Он также утверждает, что "школа располагается на территории действующей базы ракетных сил КСИР".
"Утверждение CENTCOM, что ставшая целью начальная школа в Минабе находилась неподалеку от "комплекса ракетных установок", является безосновательной выдумкой, ужасающей ложью", - написал Багаи на своей странице в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников школы.