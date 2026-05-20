"Шанхай" Слуцкого продлил серию без побед в чемпионате Китая до пяти матчей

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Ухань Фри Таунс" в матче 13-го тура чемпионата Китая по футболу.

Встреча в Шанхае завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Сюй Хаоян (7-я минута) и Рафаэль Ратао (37). У "Ухань Фри Таунс" отличились Густаво Сауэр (44) и Жондер Кадис (74).

"Шанхай Шэньхуа" продлил серию без побед в лиге до пяти матчей и идет на восьмом месте, имея в своем активе 12 очков. Ранее клуб был оштрафован на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. "Ухань Фри Таунс" (6) располагается на 15-й строчке.