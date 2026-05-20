Рейтинг@Mail.ru
"Шанхай" Слуцкого продлил серию без побед в чемпионате Китая до пяти матчей - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:10 20.05.2026 (обновлено: 17:42 20.05.2026)
"Шанхай" Слуцкого продлил серию без побед в чемпионате Китая до пяти матчей

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого сыграл вничью с "Ухань Фри Таунс" в чемпионате Китая

© Фотография из соцсетейЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Ухань Фри Таунс» в матче 13-го тура чемпионата Китая по футболу со счетом 2:2.
  • «Шанхай Шэньхуа» продлил серию без побед в лиге до пяти матчей и идет на восьмом месте, имея в своем активе 12 очков.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Ухань Фри Таунс" в матче 13-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Шанхае завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Сюй Хаоян (7-я минута) и Рафаэль Ратао (37). У "Ухань Фри Таунс" отличились Густаво Сауэр (44) и Жондер Кадис (74).
"Шанхай Шэньхуа" продлил серию без побед в лиге до пяти матчей и идет на восьмом месте, имея в своем активе 12 очков. Ранее клуб был оштрафован на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. "Ухань Фри Таунс" (6) располагается на 15-й строчке.
Александр Кокорин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона
Вчера, 17:09
 
ФутболШанхай ШэньхуаЛеонид Слуцкий (Тренер)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    21.05 19:30
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    21.05 19:45
    Аякс
    Гронинген
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Латвия
    Финляндия
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Швейцария
    Великобритания
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Дания
    Словакия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала